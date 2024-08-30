Диетолог Мухина назвала признаки полезного белого хлеба

Понятно, что серый и черный хлеб полезнее, чем белый. Но иногда так хочется съесть бутерброд со сливочным маслом или батон с вареньем! Рассказываем, как из всего разнообразия белого хлеба выбрать тот, который одобрят диетологи.Белый хлеб готовят из пшеничной муки высших сортов, которая содержит в основном крахмал и высококалорийные легкоусвояемые углеводы. Такая мука полностью очищена от зерновой оболочки, поэтому пользы практически не несет.В ней меньше пищевых волокон. Так, в 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20–25% суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — только 10%.Исследование ученых медиков из Испании показало: употребление двух и более порций белого хлеба в день связано с риском избыточного веса и ожирения. Кроме того, батоны и булки имеют высокий гликемический индекс, а значит, повышают риск развития сахарного диабета.И все-таки даже среди белого хлеба можно найти полезную выпечку.«Цельнозерновой хлеб все еще остается предпочтительным выбором. Но если вы предпочитаете белый хлеб, постарайтесь выбирать более здоровые варианты», — говорит диетолог Марият Мухина.Врач дала шесть советов, как выбрать более полезный белый хлеб.Добавленные псевдозлаки и семенаПсевдозлаки — это растения, которые употребляют в качестве злаков, но с ботанической точки зрения к злакам они не относятся.«Обратите внимание на белый хлеб с добавлением цельных псевдозлаков: киноа, амаранта, а также семян чиа, льна, подсолнечника или кунжута. Эти добавки могут увеличить содержание клетчатки и полезных жиров, что делает хлеб более питательным», — советует доктор Мухина.Использование цельной пшеничной мукиБелую муку высшего сорта ругают за то, что она слишком переработанная. Однако некоторые производители делают белый хлеб из муки, в которой сохранились части отрубей и зародышей зерна. Такая рецептура помогает сохранить больше питательных веществ по сравнению с обычной белой мукой.Минимум обработанных ингредиентовЧем сложнее состав хлеба, тем он вреднее. Диетолог советует избегать выпечку с длинным списком ингредиентов, содержащих искусственные добавки, консерванты и усилители вкуса.Низкое содержание сахараБелый хлеб и без того моментально поднимает уровень глюкозы в крови. При этом производители нередко добавляют в состав выпечки сахар.«Старайтесь выбирать хлеб с минимальным количеством добавленного сахара, чтобы снизить лишние калории и избежать скачков уровня глюкозы в крови», — советует врач.Высокое содержание пищевых волоконПо словам диетолога, даже среди белого хлеба можно найти варианты с повышенным содержанием клетчатки.«Ищите хлеб, который содержит не менее 3 граммов клетчатки на порцию», — говорит доктор Мухина.Отсутствие ГМО и органических ингредиентов«Иногда можно найти белый хлеб, приготовленный из органически выращенных зерен и без использования ГМО. Этот хлеб предпочтительнее для тех, кто избегает продуктов с измененной генетикой и предпочитает натуральные ингредиенты», — объясняет диетолог.Кстати, в жаркую погоду эксперты советуют воздержаться от покупки белого хлеба. Как рассказали в Роспотребнадзоре, в теплое время года белый хлеб из муки высших сортов часто поражает картофельная болезнь, что может спровоцировать аллергию и кишечные расстройства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки