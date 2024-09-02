Нормальный сон, продукты с магнием: врач Мясников назвал средства для снижения уровня сахара
Врач Мясников на съемках программы «О самом главном» назвал средства для снижения уровня сахара, отметив попутно, что поддерживать здоровый уровень глюкозы нужно планомерно и постоянно.
«Цифры 5,6-6,9 на глюкометре — это уже преддиабет. А если цифра перешагнула за 7, то это уже диабет. У каждого четвертого растет риск перехода преддиабета в диабет с его проблемами с почками, глазами и так далее», - предостерег известный российский медик.
Мясников констатировал, что одним из лучших способов нормализовать сахар в крови является практика аэробных физических нагрузок. Размеренный бег, плавание, спортивные игры, спортивная ходьба, танцы – эти и другие их виды желательны при любом весе и в любом возрасте, подчеркнул он.
Кроме того, для коррекции уровня сахара крови следует отказаться от употребления сахарозаменителей, контролировать употребление сахарам, включать в рацион продукты с магнием. По словам Мясникова, магний помогает снизить тягу к сладкому.
Вдобавок на уровень глюкозы хорошо влияет нормальный сон, отсутствие хронического недосыпа. Нехватка сна способствует потере чувствительности к инсулину, добавил специалист.
Мясников подчеркнул, что развитие диабета в первую очередь связано именно с появлением резистентности клеток к инсулину.
«Важно то, как быстро подскакивает сахар крови. Если вы едите продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, например), у вас сахар будет подскакивать, а за этим будет очень быстрый выброс инсулина. Этот быстрый выброс ведет к тому, что рецепторы глохнут от такого количества, они не воспринимают гормон», - предупредил врач.
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