Врач Соломатина: слива считается антиэйдж-продуктом из-за способности гасить воспаление

Врач-диетолог Елена Соломатина: обычная слива обладает ценным качеством, которое делает ее «антивозрастным» продуктом.Врач Соломатина посоветовала россиянам при отсутствии противопоказаний включать в свой рацион сливу. Медик констатировала, что ее употребление активизирует работу кишечника и способствует более эффективному очищению организма от потенциально опасных для него веществ.«Клетчатка в составе фрукта хорошо забирает на себя все токсины, которые образуются у нас в процессе переваривания или поступают извне. Это радионуклиды, лишние сахара, холестерин, соли тяжелых металлов», – отметила экспертДругое важное свойство сливы заключается в положительном воздействии на сосудистую систему. Соломатина уточнила, что слива содержит калий и магний, а также обладает легким мочегонным действием, благодаря чему помогает держать артериальное давление в норме.Кроме того, добавила врач, слива считается антиэйдж-продуктом из-за своей способности гасить воспаление. Темные плоды сливы богаты антиоксидантами, которые успешно борются со свободными радикалами – именно эти частицы провоцируют развитие воспаление, разрушая целостность клеточных структур.«Воспаление приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот «пожар» отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом», – пояснила диетолог.Внимание: сливу нужно есть правильно. Поскольку в ней довольно много сахара, не нужно съедать за день больше 3-5 плодов. При наличии диабета следует употреблять кислые, а не сладкие сорта. При проблемах с ЖКТ (не в стадии обострения), наоборот, подходят сладкие плоды, но без кожуры.

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