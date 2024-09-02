Врач Станкевич рассказала, как снизить холестерин в крови без статинов

Есть ли альтернатива статинам? Можно ли снизить уровень холестерина без лекарств? На эти и другие важные вопросы отвечает кандидат медицинских наук.В последние годы тема холестерина и его влияния на здоровье стала одной из наиболее обсуждаемых в медицинском сообществе. С одной стороны, высокий уровень холестерина связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. С другой — возникают вопросы о целесообразности и безопасности применения статинов.Повышенный уровень холестерина — всегда ли это плохо?«Сам по себе уровень холестерина не является единственным и основным критерием для назначения статинов, — говорит врач Любовь Станкевич. — Холестерин — это не враг организма, как многие могут думать, а, наоборот, вещество, выполняющее множество важных функций. Например, он необходим для синтеза стероидных гормонов, которые включают половые гормоны и кортикостероиды, а также для правильного формирования и функционирования нервной системы».Есть распространенное заблуждение, что чем ниже уровень холестерина, тем лучше. Однако это не так. К примеру, во время инфекционных заболеваний, таких как грипп, уровень холестерина может временно снижаться, что является нормальной реакцией организма.«Уровень холестерина в крови не дает полной клинической картины, если его рассматривать изолированно. Наибольшую опасность представляет холестерин, связанный с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), именно их уровень является важным показателем при принятии решения о назначении статинов», — подчеркивает врач.Для определения истинного риска атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется проводить анализы, которые определяют концентрацию ЛПНП.Статины: за и против«В мире существует несколько точек зрения на применение статинов. Одни специалисты убеждены, что статины следует назначать без особых раздумий, особенно людям старшего возраста, так как это эффективные средства для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и замедления прогрессирования атеросклероза. Другие же подчеркивают, что статины могут нанести вред организму, особенно если существуют определенные противопоказания», — говорит Любовь Станкевич.Среди побочных эффектов эксперт в первую очередь выделяет:рабдомиолиз — повреждение мышечной ткани. Это один из самых серьезных побочных эффектов статинов. Состояние может быть особенно опасным для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни;проблемы с печенью — статины могут негативно влиять на работу органа, поэтому требуется регулярно мониторить состояние печени у пациентов, принимающих эти препараты.«Важно отметить, что различие в частоте побочных эффектов у разных препаратов зависит от генетики конкретного пациента, поэтому перед началом терапии может быть полезно провести генетическое тестирование», — подчеркивает Любовь Станкевич.Чем заменить статины для снижения холестерина«Существует мнение, что не стоит назначать статины, если есть возможность избежать приема этих лекарств. Особенно когда пациент подвержен рискам, связанным с побочными эффектами статинов, — говорит врач. — Тем не менее окончательное решение должно быть основано на тщательном анализе всех факторов, включая результаты генетического тестирования. Такое тестирование покажет, как организм конкретного пациента будет метаболизировать препараты и какие дозировки безопасны для него».По словам эксперта, есть несколько альтернатив статинам, хотя они и не так распространены.«Например, современные лекарства из группы ингибиторов PCSK9 или препараты на основе вещества эзетимиб, предлагают новые подходы к снижению уровня холестерина, — рассказывает Любовь Станкевич. — Однако некоторые из них пока не так широко применяются и могут не входить в перечень препаратов, которые обычно выписывают в поликлинике в рамках ОМС. Это делает их менее доступными для пациентов, которые ищут альтернативы статинам».Добавки для снижения холестерина«Применение добавок, таких как омега-3 и витамин D действительно может быть полезно в улучшении липидного профиля, особенно у людей с определенными типами дислипидемии, — говорит врач.Так, омега-3 помогает снизить уровень триглицеридов в крови и уменьшить воспалительные процессы, что способствует улучшению состояния сосудов и сердца».Однако эксперт подчеркивает, что добавки не являются панацеей и их эффективность максимальна только при соблюдении здоровой диеты и отказа от вредных привычек.«Добавки не могут полностью заменить статины, если применение лекарств необходимо по медицинским показаниям», — объясняет Любовь Станкевич.Народные средства снижения холестеринаНедавнее исследование китайских ученых показало, что вещество аллицин, входящее в состав чеснока, способно понизить концентрацию липопротеинов низкой плотности и улучшить течение атеросклероза. Однако авторы проводили опыты на мышах, поэтому конкретных дозировок по приему чеснока, которые бы помогли человеку, они не озвучили.«Чеснок и другие продукты, обладающие гиполипидемическим эффектом, помогают поддерживать нормальный липидный профиль, но их эффективность значительно уступает медикаментозной терапии, — комментирует Любовь Станкевич. — Рассчитывать, что чеснок полностью заменит статины, не следует».По словам врача, чтобы уровень холестерина был в норме, необходимо с раннего возраста соблюдать правильную диету, избегать употребления трансжиров, выбирать растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров и поддерживать нормальный вес.Сбалансированная диета при повышенном холестерине должна включать:продукты с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и сахара;много фруктов и овощей;цельные зерна и орехи;здоровые липиды, такие как оливковое масло.«Диета может способствовать снижению уровня холестерина, улучшению липидного профиля и снижению риска атеросклероза», — говорит эксперт.Почему диета может не работатьК сожалению, есть случаи, когда в повышенном холестерине виновата наследственность.«Диета и здоровое питание не могут исправить генетически детерминированные проблемы с липидным обменом. В таких случаях необходима медикаментозная поддержка», — объясняет врач.У людей с генетической предрасположенностью к повышенному уровню холестерина диета и здоровый образ жизни могут лишь отсрочить необходимость приема статинов и других медикаментов, но не исключить ее полностью.По словам эксперта, для таких пациентов диета должна быть частью комплексного подхода к лечению, который включает регулярные физические нагрузки, отказ от курения и при необходимости медикаментозную терапию.«Для эффективного снижения уровня холестерина необходимо учитывать множество факторов, включая генетику, образ жизни, диету и общее состояние здоровья, — говорит врач. — Консультация с врачом и проведение необходимых анализов, включая генетическое тестирование, помогут выбрать наиболее подходящую стратегию, будь то прием статинов, выбор дозы и конкретного препарата, использование альтернативных лекарств, соблюдение диеты или применение добавок.При этом здоровый образ жизни и регулярное медицинское наблюдение — ключевые компоненты успешного контроля уровня холестерина и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний».«Статины могут отличаться по составу, качеству ингредиентов и биодоступности. Лучше выбирать препараты с проверенными, высококачественными компонентами от производителей с хорошей репутацией, — говорит диетолог Ольга Деккер.Статины обычно назначаются, если уровень общего холестерина превышает 6,2 ммоль/л или уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) превышает 4,1 ммоль/л. Однако решение о назначении статинов должно основываться на комплексной оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая такие факторы, как возраст, семейная история, наличие гипертонии, диабета и других сопутствующих заболеваний».Какая норма холестерина должна бытьОбщий холестерин (ОХС):менее 5,2 ммоль/л — нормальный уровень;5,2-6,2 ммоль/л — погранично высокий уровень;Более 6,2 ммоль/л — высокий уровень.Липопротеины низкой плотности:менее 3,0 ммоль/л — нормальный уровень;3,0-4,0 ммоль/л — погранично высокий уровень;более 4,0 ммоль/л — высокий уровень.Липопротеины высокой плотности:более 1,0 ммоль/л — для мужчин;более 1,2 ммоль/л — для женщин.Народные методы снижения холестерина: мнение диетолога«Существует несколько народных средств, которые способны помочь в снижении уровня холестерина, однако перед их применением важно проконсультироваться с врачом», — говорит Ольга Деккер.Чеснок при регулярном употреблении может снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).Льняное семя, богатое омегой-3, способствует улучшению липидного профиля.Псиллиум (отруби из подорожника) содержит растворимую клетчатку, которая способствует снижению уровня ЛПНП.Овсянка содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень холестерина;Оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирами, а также миндаль и грецкие орехи могут положительно влиять на уровень холестерина. Фитостерины и фитостанолы, содержащиеся в некоторых растительных маслах и орехах, помогают блокировать всасывание холестерина в кишечнике;Зеленый чай благодаря содержанию катехинов также может способствовать снижению холестерина.Ниацин (витамин B3) может также помочь снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший» (ЛПВП).«Однако все эти средства наиболее эффективны в сочетании с правильным питанием и здоровым образом жизни», — подчеркивает эксперт.

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