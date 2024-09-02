Он прочтет вас по зубам: что сможет узнать о человеке стоматолог во время осмотра

Состояние полости рта может рассказать квалифицированному специалисту очень многое о том, как вы живете и чем болеете.Когда вы идете на прием к стоматологу, в первую очередь специалиста интересуют ваши зубы и десны. Однако на самом деле врачи во время осмотра узнают о вашем образе жизни и состоянии здоровья гораздо больше.«На самом деле, более 100 системных заболеваний и многие лекарства могут иметь проявления в полости рта», — отмечает дантист Ками Хосс.Вот что видят врачи, когда вы садитесь в кресло стоматологического кабинета.Особенности вашего рационаВаш зубной врач увидит, если вы любите пить много газировки или едите много цитрусов. На эти привычки укажут эрозия и разрушение зубов. У сладкоежек зубы нередко подвержены кариесу. А фанаты кофе и чая нередко имеют темные пятна на эмали.Кроме того, очень кислая и сладкая еда может способствовать болезням десен.ДиабетУ людей с сахарным диабетом нередко воспаляются десна. Кроме того, врачи говорят о «фруктовом дыхании» — специфический запах может указывать на возможное осложнение, диабетический кетоацидоз. В этом случае нужно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.Привычка грызть ногтиСтоматологу даже не нужно видеть ваши руки. Он по сколам, трещинам и травмам сможет определить, есть ли у вас привычка грызть ногти или колпачок ручки.Более того, специалист даже может увидеть, есть ли у вас привычка сосать большой палец или была ли она у вас в детстве. По мнению специалистов, посасывание пальца может сильно изменить прикус и повлиять на расположение верхних и нижних зубов.Правша или левшаСтоматологи также по состоянию ваших зубов могут определить, какой рукой вы обычно чистите зубы. Как правило, правши не могут чистить верхние правые зубы так же хорошо, как и левые. В обратную сторону это правило работает и для левшей.Расстройства пищевого поведенияСтоматологи также замечают последствия РПП у своих пациентов. Например, если вы страдали от булимии, стоматолог увидеть разрушение эмали на язычной стороне зубов из-за желудочной кислоты, которая попадает в полость рта.Болезни ЖКТКроме того, эрозия нередко появляется на фоне болезней желудочно-кишечного тракта. Также у людей с больным желудком часто не слишком приятно пахнет изо рта.А такой недуг, как болезнь Крона, может провоцировать отек десен и появление небольших язвочек во рту.РакНередко в полости рта можно заметить ранние признаки некоторых видов рака. Например, при лейкемии часто дают о себе знать разрастания десен и кровотечения.Существует и рак полости рта. Его признаки — странные пятна, резкое изменение прикуса, комковатые или опухшие участки во рту.БеременностьУ некоторых женщин в положении на деснах появляется темно-красная шишка, которую иногда называют опухолью беременности или пиогенной гранулемой. Это абсолютно доброкачественное новообразование, которое само по себе исчезнет после родов.Кроме того, беременность нередко приводит к развитию гингивита из-за повышенного уровня прогестерона.Аутоиммунные заболеванияМногие аутоимунные болезни дают симптомы в полости рта. Например, красные пятна и язвы могут быть признаками волчанки и болезни Крона, а белые пятна во рту могут быть связаны с плоским лишаем.Проблемы с почками, костямиНеприятный запах изо рта и хроническая сухость — возможный признак проблем с почками. А особенное «рыбное» дыхание нередко появляется при почечной недостаточности.Также визит к стоматологу нередко помогает выявить проблемы с костями, зафиксировать потерю костной массы и начало остеопороза

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки