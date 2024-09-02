Он прочтет вас по зубам: что сможет узнать о человеке стоматолог во время осмотра
Когда вы идете на прием к стоматологу, в первую очередь специалиста интересуют ваши зубы и десны. Однако на самом деле врачи во время осмотра узнают о вашем образе жизни и состоянии здоровья гораздо больше.
«На самом деле, более 100 системных заболеваний и многие лекарства могут иметь проявления в полости рта», — отмечает дантист Ками Хосс.
Вот что видят врачи, когда вы садитесь в кресло стоматологического кабинета.
Особенности вашего рациона
Ваш зубной врач увидит, если вы любите пить много газировки или едите много цитрусов. На эти привычки укажут эрозия и разрушение зубов. У сладкоежек зубы нередко подвержены кариесу. А фанаты кофе и чая нередко имеют темные пятна на эмали.
Кроме того, очень кислая и сладкая еда может способствовать болезням десен.
Диабет
У людей с сахарным диабетом нередко воспаляются десна. Кроме того, врачи говорят о «фруктовом дыхании» — специфический запах может указывать на возможное осложнение, диабетический кетоацидоз. В этом случае нужно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.
Привычка грызть ногти
Стоматологу даже не нужно видеть ваши руки. Он по сколам, трещинам и травмам сможет определить, есть ли у вас привычка грызть ногти или колпачок ручки.
Более того, специалист даже может увидеть, есть ли у вас привычка сосать большой палец или была ли она у вас в детстве. По мнению специалистов, посасывание пальца может сильно изменить прикус и повлиять на расположение верхних и нижних зубов.
Правша или левша
Стоматологи также по состоянию ваших зубов могут определить, какой рукой вы обычно чистите зубы. Как правило, правши не могут чистить верхние правые зубы так же хорошо, как и левые. В обратную сторону это правило работает и для левшей.
Расстройства пищевого поведения
Стоматологи также замечают последствия РПП у своих пациентов. Например, если вы страдали от булимии, стоматолог увидеть разрушение эмали на язычной стороне зубов из-за желудочной кислоты, которая попадает в полость рта.
Болезни ЖКТ
Кроме того, эрозия нередко появляется на фоне болезней желудочно-кишечного тракта. Также у людей с больным желудком часто не слишком приятно пахнет изо рта.
А такой недуг, как болезнь Крона, может провоцировать отек десен и появление небольших язвочек во рту.
Рак
Нередко в полости рта можно заметить ранние признаки некоторых видов рака. Например, при лейкемии часто дают о себе знать разрастания десен и кровотечения.
Существует и рак полости рта. Его признаки — странные пятна, резкое изменение прикуса, комковатые или опухшие участки во рту.
Беременность
У некоторых женщин в положении на деснах появляется темно-красная шишка, которую иногда называют опухолью беременности или пиогенной гранулемой. Это абсолютно доброкачественное новообразование, которое само по себе исчезнет после родов.
Кроме того, беременность нередко приводит к развитию гингивита из-за повышенного уровня прогестерона.
Аутоиммунные заболевания
Многие аутоимунные болезни дают симптомы в полости рта. Например, красные пятна и язвы могут быть признаками волчанки и болезни Крона, а белые пятна во рту могут быть связаны с плоским лишаем.
Проблемы с почками, костями
Неприятный запах изо рта и хроническая сухость — возможный признак проблем с почками. А особенное «рыбное» дыхание нередко появляется при почечной недостаточности.
Также визит к стоматологу нередко помогает выявить проблемы с костями, зафиксировать потерю костной массы и начало остеопороза
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