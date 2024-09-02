Врач Антипенко: подтачивать зубы пилкой для ногтей может быть опасно

Решение подточить зубы с помощью пилки для ногтей может испортить их форму и пропорции. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко, комментируя появление такого тренда в интернете.Помимо этого, такой метод коррекции может сделать зубы чувствительными к любым видам раздражения, поэтому они будут реагировать на горячее, холодное, сладкое, кислое, а также на прикосновение и пережевывание пищи."Кроме того, если курящий человек открыл внутреннюю ткань зуба, то уже через несколько лет та часть, которая ближе к режущему краю, а не к десне, будет иметь желтоватый или коричневатый оттенок за счет проникновения смол. Все это выглядит неэстетично и, что самое печальное, никак не отбеливается", - предупредил Антипенко.По его словам, при желании исправить форму или внешний вид зубов лучше всего обратиться к стоматологу.Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова до этого рассказала , что мнение о том, что кабинетное отбеливание вреднее домашнего, — это наиболее распространенный и максимально необоснованный миф об отбеливании зубов.

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