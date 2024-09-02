Врач предупредил о неожиданной опасности приема антибиотиков
Медик рассказал, что частый прием антибиотиков в детстве повышает риск развития астмы в будущем.
«Мы говорим: до года вообще желательно детям антибиотики давать по жизненным показаниям, антибиотики — хороший фактор риска для многих болезней. (...) В том числе для астмы», — объяснил специалист.
Ранее Мясников перечислил главные ошибки при приеме антибиотиков. В частности, врач предупредил, что нельзя нарушать время и кратность приема антибиотиков.
До этого главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала неправильное питание, нахождение в непроветриваемых помещениях и прием антибиотиков основными ошибками при лечении простуды.
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