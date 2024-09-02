Чем опасна АНЕВРИЗМА и кому она грозит

Основной проблемой этой патологии становится то, что она совершенно никак не проявляет себя до поры до времени...Диагноз «аневризма аорты» получают ежегодно 50 000 человек в мире. При этом есть и другие виды такой патологии, которые не менее распространены и смертельно опасны.Бомба замедленного действияСама по себе аневризма представляет выпячивание стенки артерии (в некоторых случаях — вены) из-за её истончения или чрезмерного растяжения. Следствием этого становится т.н. аневризматический мешок, сдавливающий близлежащие ткани. При этом она может быть не только приобретённой, но и врождённой.Основной проблемой патологии становится то, что она совершенно никак не проявляет себя до поры до времени. И нередко вся ситуация заканчивается разрывом аневризмы, что чаще всего приводит к летальному исходу.Какие виды патологии есть, что её вызывает, и кто находится в группе риска?Разные видыГоворя про аневризму, нередко имеют в виду аневризму аорты. При этом разных видов данной патологии довольно много.Так, в числе первых называют аневризму сосудов мозга.Здесь могут отмечаться как одиночные дефекты, так и множественные, что, естественно, отягощает ситуацию. Такие новообразования долго могут никак не проявлять себя, но по мере роста нередко дают неспецифические симптомы. Распознать наличие такой проблемы можно по:Нарушениям зренияПоявлению галлюцинацийНарушениям координации и равновесияОтказу одной конечностиНарушениям речиГоловным болямСвязано это с тем, что аневризма сдавливает ткани и мозговые структуры. Из-за того, что она забирает на себя часть крови, у человека могут проявляться неврологические расстройства и даже инсульт. При разрыве сосуда половина пострадавших погибает от кровоизлияния.Аневризма брюшного отдела аорты представляет собой дефект, поражающий самый крупный сосуд в организме человека. Стенки его очень плотные и легко могут расслаиваться на составляющие. При наличии такой проблемы человека будут мучить:ЖжениеБоль в грудиПульсация в области желудкаПохолодание ногПри разрыве такой аневризмы отмечается острая боль в животе, рвота. Если же кровь слишком быстро течёт, то уже через несколько минут человек ощутит неприятные покалывания в ногах. Осложнением в таком случае может стать инсульт.Аневризма периферических сосудов становится причиной повышенного тромбообразования. Тромб может оторваться от стенки аневризмы и переместиться в сосуды жизненно важных органов: сердца, мозга, лёгких, почек. Симптомы проявления разнятся от места локализации дефекта.Аневризма сердца, как правило, становится следствием инфаркта и прочих сердечных проблем. Связано это с тем, что стенка сердца, пережив столь сильную нагрузку, не выдерживает давления. Вследствие этого она начинает растягиваться. Указывают на наличие такой проблемы:СлабостьОтёкиЗастой мокроты в лёгкихОдышкаУскорение сердцебиенияНедооценивать патологию нельзя. Например, только в Штатах ежегодно от данного дефекта умирает столько же людей, сколько от СПИДа: около 24 000.Приобретённая аневризма нередко считается уделом пожилых. Но и молодые ей подвержены: у них она развивается из-за травм, полученных в автомобильных авариях или во время занятий экстремальным спортом.Возможные осложненияОсновная опасность аневризмы кроется в том, что она может разорваться. Нередко это заканчивается летальным исходом, но может давать и одни только осложнения, которые будут крайне серьёзными. Так, при разрыве могут отмечаться повреждения ЦНС, развитие геморрагического инсульта.Кроме того, стоит понимать, что аневризма нередко рецидивирует. Так как она не даёт никаких симптомов, в большинстве случаев рецидив происходит неожиданно. Чаще всего при рпецидивах происходит кровоизлияние в мозг.Как обнаружитьДиагностирование аневризмы — один из важных пунктов профилактики. Тем более, что нередко она обнаруживается совершенно случайно. Одним из наиболее информативных вариантов считается компьютерная томография, которая позволяет точно и детально увидеть наличие проблемы. Также применяется ангиография: исследование с помощью контраста. Это позволяет более точно определить наличие проблемы, размеры и локализацию аневризмы. Нередко используют и МРТ.Коррекция ситуацииЛечение подбирается врачом индивидуально. Так, например, если дефект небольшой, врач может порекомендовать наблюдение и отслеживание рисков. Кроме того, тем, у кого диагностирована аневризма, назначают щадящее питание, исключающее жирные продукты, приходится также отказаться от алкоголя и курения.Ещё один вариант коррекции ситуации — клипирование. В этом случае пациенту на ножку аневризмы накладывают клипсу из металла, которая ограничивает рост дефекта и мешает разрыву.Замена хирургическому вмешательству — эндоваскулярная окклюзия. Этот вариант считается новым и представляет собой использование специального катетера. В нём размещают металлические спирали, которые заполняют аневризму, вследствие чего кровь не давит на стенки сосудов.Игнорировать такую патологию не стоит, лучше вовремя проходить обследования. Тогда есть шанс сохранить здоровье и жизнь.

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