Нутрициолог Попкова: здоровому человеку следует съедать по одному яйцу через день

Нутрициолог Ирина Попкова: яйца – продукт, вызывающий много споров и разногласий.Нутрициолог Попкова поделилась профессиональными советами о том, как нужно есть яйца. Она отметила, что их употребление часто связывают с проблемой высокого холестерина, «помогающего» возникать сердечным заболеваниям.«Однако желтки содержат оптимальную суточную норму холестерина – около 250-300 мг на 100 г продукта. Это именно столько, сколько рекомендовано потреблять с пищей в день», - сказала ПопковаПо словам эксперта, человеческий организм обладает способностью приспосабливаться к изменению уровня холестерина в крови из-за еды. Когда с пищей поступает больше холестерина, он снижает выработку собственного холестерина – таким образом, соблюдается баланс.Но людям, которые уже имеют проблемы с повышенным холестерином, следует тщательнее следить за тем, сколько яиц они едят, подчеркнула нутрициолог. По словам Попковой, им лучше отказаться от желтков.«Здоровому человеку рекомендуется съедать по яйцу через день, этого будет достаточно. Если есть определенные изменения уровнем холестерина в крови, лучше употреблять в пищу только белок и/или делать омлет из «белой» части яйца», - посоветовала она.Специалист добавила, что хотя яйца содержат много полезных и важных веществ, всегда нужно стремиться к разнообразию рациона – в нем должны присутствовать самые разные продукты. Следует чаще есть яркие овощи и фрукты, зерновые, рыбу.

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