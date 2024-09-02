Врач Подкорытова рассказала о пользе и вреде кабачков
— Они содержат много витаминов и минералов, включая витамины А, Е, К, витамины группы В и фолиевую кислоту, витамин С и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, — заявила специалист.
По ее словам, этот овощ полезен для поддержания защиты от сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого содержания калия и магния. Кроме того, кабачки способны влиять на комфортную работу пищеварительной системы и поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Однако злоупотреблять потреблением этого овоща не стоит. При переедании кабачки могут вызвать вздутие живота и диарею
До этого эксперты рассказали, в чем польза и вред кабачков для организма человека. Например, в них содержится большое количество витаминов, среди которых преобладают витамины группы В (В1, В2, B9), витамины A и E.
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