Продукты с белком, железом и омега-3: трихолог Толстоносова рассказала о еде для волос

Трихолог Виктория Толстоносова: основа красоты волос – это разнообразная белковая еда.Трихолог Толстоносова рассказала, что следует есть, чтобы улучшить состояние волос. Она отметила, что «суперпродуктами», от которых во многом зависят положительные характеристики волос, являются источники белка и жирных кислот омега-3.«В рацион стоит включить белковую пищу, поскольку волосы состоят в основном из протеина. Например, яйца, содержащие много белка и биотин, укрепляющий укрепляет структуру волос и стимулирующий их рост. Актуальна рыба жирных сортов — селедка, лосось, сардины, скумбрия — за счет содержания большого количества жирных кислот омега-3, которые не вырабатываются в организме человека. Также рыба богата витамином D, который благоприятно влияет на работу волосяных фолликулов», - объяснила специалист в разговоре с «Мослентой».Кроме того, добавила Толстоносова, следует употреблять продукты, содержащие железо (его главный источник – красное мясо). Если возникает железодефицитное состояние, это негативно сказывается на внешнем виде волос и способствует их выпадению, сухости и ломкости.Рассказывая о самой полезной еде для волос, их укрепления и улучшения внешнего вида, трихолог посоветовала не забывать о продуктах с витамином А, который благоприятно сказывается на коже головы, делает волосы эластичными и прочными, препятствует их выпадению. Другие витамины, которые необходимы для хорошего состояния волос, – это витамины группы В, С, Е.Кроме того, трихолог рекомендовала употреблять продукты, богатые цинком, – этот микроэлемент активизирует выработку кератина и коллагена, благодаря чему волосы становятся плотными и сильными.

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