The Conversation: активный образ жизни полезен в борьбе со стрессом и раком

В работе ученых акцентируется внимание на том, как хронический стресс может способствовать развитию рака и затруднять процесс выздоровления.По мнению исследователей, хронический стресс оказывает разрушительное воздействие на иммунную и гормональную системы организма. Это негативное влияние увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний и замедляет их лечение. Стресс ослабляет иммунитет, вызывает воспалительные реакции и нарушает гормональный баланс, создавая тем самым среду, способствующую росту и распространению раковых клеток.Кроме того, было выявлено, что стресс не только способствует увеличению числа раковых клеток, но и повышает их устойчивость к естественному процессу апоптоза, когда организм избавляется от поврежденных или аномальных клеток. Стресс также может способствовать формированию вредных привычек, таких как неправильное питание и малоподвижный образ жизни, что увеличивает риск развития рака и усугубляет качество жизни.Исследователи также обращают внимание на важность мышечной массы в профилактике рака. С возрастом как мышечная, так и костная масса уменьшаются, что может привести к различным заболеваниям, таким как остеопороз и саркопения. У больных раком этот процесс ухудшается кахексией, которая вызывает быструю потерю веса, мышечную атрофию и общую слабость.Некоторые исследования показывают, что пациенты с хорошей мышечной массой легче переносят химиотерапию, и результаты лечения рака становятся более положительными. Мышечная масса играет важную роль в восстановлении тканей и поддержании иммунной функции. Поэтому физические упражнения, особенно с отягощениями, такие как тренировки с собственным весом, упражнения с эластичными лентами и гантелями, а также аэробные нагрузки, такие как плавание или бег, оказывают значительное влияние на лечение рака.Регулярные физические упражнения не только предотвращают потерю мышечной и костной массы, но также улучшают сердечно-сосудистую систему и общее состояние здоровья. Это помогает поддерживать структуру тела, улучшает баланс и снижает риск падений, что важно для профилактики переломов у пожилых людей.Американское онкологическое общество рекомендует излечившимся от рака избегать малоподвижного образа жизни и регулярно заниматься физической активностью, включая тренировки с отягощениями. Физическая активность и лечебная физкультура снижают уровень стресса, улучшают настроение и качество сна, что способствует общему улучшению здоровья.Примеры полезной физической активности включают скандинавскую ходьбу, которая улучшает мышечную силу и здоровье сердечно-сосудистой системы, не перегружая суставы. Для больных раком это может быть особенно полезно, так как помогает сохранить или увеличить мышечную массу.Правильное питание также играет ключевую роль в поддержании мышечной массы. Диеты, богатые клетчаткой и необходимыми питательными веществами, помогают в этом процессе. Сотрудничество с диетологами позволяет разработать индивидуальные планы питания, которые соответствуют конкретным потребностям больных раком.Кроме того, физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и общее самочувствие. Йога, медитация и когнитивно-поведенческая терапия помогают снизить уровень стресса и достичь психического благополучия.

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