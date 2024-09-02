Врач посоветовала аллергикам «переезжать из мегаполиса»

В больших городах много триггеров, которые могут спровоцировать приступ. Таким мнением заведующая амбулаторным отделением №1 Морозовской больницы Анастасия Константинова поделилась в эфире«Мы — люди, живущие мегаполисе. К сожалению, у нас больше каких-то триггеров, которые могут вызывать аллергические реакции. Переехать из мегаполиса, наверное, прекрасный вариант и совет. Не все, наверное, хотят. И, возможно, не все могут переехать из мегаполиса, но это проблема современного общества. С этим надо как-то примириться. К сожалению, какие-то моменты, связанные с аллергией, в обществе возрастают».Ранее стало известно, что ФМБА начинает набор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на берёзу. Минздрав выдал соответствующее разрешение.«Доклинические исследования продемонстрировали высокую эффективность и безопасность рекомбинантной аллерговакцины, которая не имеет аналогов в мире. Применение вакцины позволит снизить частоту клинических проявлений аллергии к пыльце берёзы», — сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России.

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