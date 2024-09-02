Названо простое каждодневное действие, способное продлить жизнь

Новые данные демонстрируют удивительное влияние коротких ежедневных прогулок на продолжительность жизни пожилых людей. Масштабное исследование охватило более 70 тысяч участников в возрасте старше 60 лет.Результаты анализа показали, что всего десять минут ходьбы каждый день могут значительно увеличить ожидаемую продолжительность жизни. Для женщин этот показатель составил почти 11 месяцев, а для мужчин - впечатляющие 16 месяцев. Особенно обнадеживает тот факт, что даже люди, которые изначально не отличались хорошей физической подготовкой, смогли добиться заметных улучшений своего здоровья.Эксперты подчеркивают множество преимуществ регулярных прогулок для организма. Среди них - улучшение кровообращения, укрепление сердечно-сосудистой системы и снижение уровня стресса. При этом ходьба не требует специального оборудования или подготовки, что делает ее доступной практически для каждого.Исследователи также отмечают, что существует ряд других привычек, способствующих увеличению продолжительности жизни. К ним относятся регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, поддержание социальных связей, здоровый сон, отказ от вредных привычек и умеренность в употреблении алкоголя. Комплексный подход к здоровому образу жизни может привести к увеличению ее продолжительности в среднем на 24 года.Даже небольшие изменения в повседневной рутине могут оказать значительное влияние на качество и продолжительность жизни пожилых людей. Простая привычка ежедневных прогулок может стать важным шагом на пути к активному долголетию.

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