«Ложное чувство сытости»: врач Калинчев посоветовал не есть супы при лишнем весе

Диетолог Алексей Калинчев: супы в рационе людей с лишним весом могут способствовать ненужному перееданию.Врач Калинчев поделился профессиональным мнением о пользе употребления супов.«Клинически, когда ребенок или взрослый человек ест суп на обед, у него лучше ситуация с пищеварением», - отметил Калинчев.Он добавил, что присутствие супов в рационе человека с гастритом и панкреатитом способствует снижению случаев обострения таких заболеваний. Эксперт подчеркнул: в первую очередь такое блюдо как суп рекомендуется для профилактики и лечения данных патологий.Врач Калинчев посоветовал не есть супы при лишнем весе, ожирении. По его словам, суп не обеспечивает людям с этой проблемой полноценного питания и создает ложное чувство сытости, провоцирующее на ненужные дополнительные перекусы.«Суп создает ложное чувство сытости как выпитая вода вместо полноценного обеда. Насыщение приходит быстро, в результате чего употребляется меньше правильной пищи. Вскоре снова возникает голод, и люди начинают «кусочничать», постоянно перекусывают», - объяснил специалист.Таким образом, резюмировал врач, супы показаны для употребления людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта и детям. Остальным, если не хочется, есть их не обязательно, а при излишках веса – потенциально вредно. Вместе с тем, уточнил специалист, детей не нужно заставлять есть суп против воли, чтобы не формировать у них чувства отвращения к этому блюду.

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