«Ложное чувство сытости»: врач Калинчев посоветовал не есть супы при лишнем весе
Врач Калинчев поделился профессиональным мнением о пользе употребления супов.
«Клинически, когда ребенок или взрослый человек ест суп на обед, у него лучше ситуация с пищеварением», - отметил Калинчев.
Он добавил, что присутствие супов в рационе человека с гастритом и панкреатитом способствует снижению случаев обострения таких заболеваний. Эксперт подчеркнул: в первую очередь такое блюдо как суп рекомендуется для профилактики и лечения данных патологий.
Врач Калинчев посоветовал не есть супы при лишнем весе, ожирении. По его словам, суп не обеспечивает людям с этой проблемой полноценного питания и создает ложное чувство сытости, провоцирующее на ненужные дополнительные перекусы.
«Суп создает ложное чувство сытости как выпитая вода вместо полноценного обеда. Насыщение приходит быстро, в результате чего употребляется меньше правильной пищи. Вскоре снова возникает голод, и люди начинают «кусочничать», постоянно перекусывают», - объяснил специалист.
Таким образом, резюмировал врач, супы показаны для употребления людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта и детям. Остальным, если не хочется, есть их не обязательно, а при излишках веса – потенциально вредно. Вместе с тем, уточнил специалист, детей не нужно заставлять есть суп против воли, чтобы не формировать у них чувства отвращения к этому блюду.
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