Чем клюква отличается от брусники и какая ягода полезней?

Клюква и брусника содержат большое количество ценных витаминов и минеральных веществ, но при этом отличаются по своему составу и некоторым внешним признакам. Какая ягода полезнее для человека, выяснила Общественная Служба Новостей.КлюкваЯгоды клюквы обычно крупные, имеют темно-красный цвет и обладают кисловатым вкусом. Клюква улучшает работу мозга и благоприятно влияет на память – ее регулярное употребление повышает когнитивные способности. Кроме того, клюква снижает уровень «плохого» холестерина, а также предотвращает развитие болезнетворных бактерий и инфекций.При этом у ягоды есть и свои противопоказания. В частности, ее лучше не употреблять тем, кто страдает мочекаменной болезнью и язвой желудка, а также при повышенной кислотности и воспалительных процессах в печени.БрусникаЯгоды брусники обладают более сладким вкусом и мельче по размеру. Они обладают очищающим эффектом, укрепляют стенки сосудов, понижают артериальное давление и разжижают кровь. Кроме того, брусника считается противопростудным средством и улучшает иммунитет. Ягоду также употребляют при заболеваниях мочевыделительной системы, анемии, гипертонии и туберкулезе.Ягода может не подойти маленьким детям. Также ее не стоит употреблять при гастрите с повышенной кислотностью, язвенных заболеваниях, холецистите и склонности к кровотечениям.

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