Доктор Лакхани предупредил о тяжелых последствиях ношения утягивающего белья

Красота, как известно, требует жертв. Однако иногда в погоне за идеалом есть риск пожертвовать самым дорогим и бесценным — своим здоровьем.Маркетплейсы завалены корректирующим бельем на любой вкус. Можно утянуть живот, бока, грудь, ягодицы, бедра, а то и все вместе. Некоторые производители обещают, что с помощью их товара вы сможете в один миг уменьшиться на размер, а то и на парочку.Звучит довольно соблазнительно: надела — и любимое обтягивающее платье снова сидит как надо. Однако врачи предупреждают: такая одежда может стать причиной множества проблем со здоровьем.Наши прабабушки страдали от корсетовНельзя сказать, что идея использовать нижнее белье для коррекции силуэта нова. На протяжении нескольких веков дамы добивались тонких талий с помощью корсетов. И, увы, это приводило к довольно серьезным последствиям для их здоровья.Ученые говорят, что у женщин прошлого часто наблюдалась деформация ребер и состояние, называемое «куриной грудью» (или килевидной грудной клеткой), когда ребра были настолько сжаты, что ослабевали до точки разрушения. Нередко корсеты затягивали так туго, что красавицы прошлого теряли сознание.Конечно, в наши дни есть более современные, дышащие и подвижные ткани: лайкра, спандекс. И они не так опасны, как корсеты прошлого, в которых трудно было дышать, однако все равно небезобидны.Если ваше утягивающее боди или майка слишком сильно давят на живот, у вас тоже могут возникнуть проблемы с дыханием. Слишком тесное корректирующее белье может ограничивать движение грудной клетки. В самом плохом случае вы рискуете потерять возможность дышать глубоко и упасть в обморок как викторианская дама на балу.Шортики — самое вредноеПо словам доктора Ширин Лакхани, эпизодическое ношение корректирующего белья в «особенные дни» вам не навредит. Проблемы начинаются, если вы используете его каждый день. Особенно опасны модели, которые утягивают живот и бедра.Дело в том, что подобные шортики повышают влажность в области половых органов. Возрастает риск молочницы и инфекции мочевыводящих путей.Особенно опасно носить такое белье женщинам в период пременопаузы. В это время стенки влагалища становятся тонкими из-за падения уровня эстрогена. Это само по себе повышает риск бактериальных и грибковых инфекций.Есть и еще одна деталь в подобном белье, которая может подорвать ваше здоровье. Очень плотные утягивающие шортики не так легко снять. И вполне возможно, что из-за этого вы будете реже ходить в туалет. И это тоже может спровоцировать развитие инфекций половых путей.Желудок и мочевой пузырь тоже под ударомКроме того, очень обтягивающее корректирующее белье может давить на ваш кишечник, желудок и толстую кишку. Это может усугубить проблемы с пищеварением — вызвать вздутие, кислотный рефлюкс и изжогу.

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