Россиян напугали осенними аллергенами
Специалист отметила, что плесневые грибы обладают очень высокой аллергенной активностью. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок уточнил, что аллергия особенно может развиваться при чередовании теплой и сухой погоды, когда грибы растут особенно активно.
«Бывает так, что параллельно с аллергией на грибки и пыльцу у человека может развиться перекрестная пищевая аллергия, она уже не будет связана с сезоном цветения, поэтому проявляется не сезонно, а круглый год», — сообщила Логина.
Например, при аллергии на пыльцу березы в сочетании с пищевой у человека развивается реакция на косточковые фрукты: яблоки, груши, черешню, персики, абрикосы. При аллергии на пыльцу орешника все орехи могут вызывать аллергические реакции в любое время года.
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