Эндокринолог Павлова разъяснила, как почистить наушники от серы перекисью

Оказывается, если за техникой ухаживать неправильно, то есть риск заработать серьезные проблемы со здоровьем, которые придется долго и мучительно лечить.Наушники — незаменимый гаджет для жителей мегаполисов. Слушать любимую музыку, подкасты, смотреть видео или наслаждаться аудиокнигой куда приятнее, чем страдать от шума в общественном транспорте или на улицах большого города.Однако, чтобы наушники не навредили вашему здоровью, нужно соблюдать несколько правил. И речь не только об умеренной громкости: очень важно правильно ухаживать за своей техникой.Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.«Капельки» особенно вредныКак отмечает врач, все знают, что смартфоны — настоящий рассадник микробов. Мы постоянно прикасаемся к экрану и кнопкам руками, причем далеко не всегда чистыми. Кроме того, мы еще и нередко оставляем гаджеты в самых неожиданных местах. Так что информация о том, что стоит время от времени очищать телефон с помощью специальных салфеток, вряд ли вас удивит.А вот о наушниках многие не задумываются. Причем, как выяснили ученые, опасными могут быть не только бактерии и грибки, которые заселяют поверхность техники, но и сам факт их длительного использования.Дело в том, что наушники мешают естественному выходу серы из ушного канала. Это приводит к ее повышенному выделению и недостаточному притоку воздуха в слуховой канал. В таких условиях риск воспаления возрастает.Особенно в этом плане могут быть опасны внутриканальные наушники, или «капельки».Как мыть наушникиРиск возрастает еще больше, если наушники не дезинфицировать. Продолжительное использование таких грязных наушников может довести до развития контактного и грибкового отита, появления серной пробки.Как отмечает Зухра Павлова, всего за один час использования наушников число бактерий в ухе возрастает в 700 раз. А сами по себе наушники могут содержать около 120 тысяч микроорганизмов.Поэтому не ленитесь и время от времени чистите свои наушники и гарнитуры. И помните о чувстве меры. Слишком частое использование наушников с шумоподавлением может нарушить функции мозга и спровоцировать звон в ушах.Правильно почистить наушники помогут ватные палочки и перекись водорода. Главное — быть осторожным и не залить средством технику.

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