Печень трески и кусочек сала: врач Соломатина назвала лучшие продукты для подготовки организма к зиме

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам о продуктах, которые помогают организму адаптироваться к сезону холодов.Сокращение светового дня, холода и бушующие инфекции становятся серьезным испытанием для здоровья осенью и зимой. Врач Соломатина отметила, что подготовиться к осенне-зимнему сезону человеческому организм помогает правильно организованный рацион. В частности, медик посоветовала включить в него печень трески – суперфуд, богатый важнейшими для иммунитета витаминами D и A, аминокислотами, жирными кислотами омега-3. Данные питательные вещества улучшают защиту клеток от проникновения вирусов, заявила медик «Москве 24».«Печень трески и вообще жирная рыба – это суперфуд, который можно и нужно включать в рацион хотя бы раз-два в неделю», - посоветовала эксперт.Кроме того, полезными для укрепления иммунитета в преддверии холодов врач назвала кисломолочные продукты и продукты, богатые белком, и растительным, и животным. Таким образом, в повседневном питании должны присутствовать кефир, ряженка, творог, сыр, курица, индейка, яйца, рыба, бобовые (нут, фасоль, горох).Вдобавок Соломатина порекомендовала восполнять в организме витамин С – делать это можно, употребляя квашеную капусту, черную смородину, болгарский перец, цитрусовые, шиповник.Также в числе лучших продуктов для подготовки организма к зиме врач-диетолог назвала сало.«По осени можно съедать маленький кусочек сала: там содержится арахидоновая кислота, которая тоже будет полезна для укрепления иммунной системы», - констатировала эксперт.

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