Врач раскрыл неожиданные причины повышенного аппетита

Врач общей практики Александр Мясников заявил, что прием нейролептиков и лекарств для лечения сахарного диабета может провоцировать повышение аппетита.«От приема многих нейролептиков, которые принимают люди с шизофренией, пациенты поправляются на 10-15-20 килограммов, а снять их с нейролептиков нельзя», — объяснил медик.Помимо этого, провоцируют повышение аппетита препараты для лечения сахарного диабета, отметил Мясников.«Многие лекарства для лечения сахарного диабета второго типа увеличивают вес, гормоны увеличивают вес», — добавил врач.

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