Врач раскрыл неожиданные причины повышенного аппетита
«От приема многих нейролептиков, которые принимают люди с шизофренией, пациенты поправляются на 10-15-20 килограммов, а снять их с нейролептиков нельзя», — объяснил медик.
Помимо этого, провоцируют повышение аппетита препараты для лечения сахарного диабета, отметил Мясников.
«Многие лекарства для лечения сахарного диабета второго типа увеличивают вес, гормоны увеличивают вес», — добавил врач.
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