Диетолог Габдулхакова: худеющим полезны омега-3, клетчатка и ферментированные продукты

Диетолог Лариса Габдулхакова посоветовала худеющим людям включать в рацион продукты, употребление которых помогает быстрее достичь своей цели.Диетолог Габдулхакова рассказала в беседе с «Известиями», из каких продуктов нужно составлять свое меню худеющим людям. Одними из лучших эксперт считает ферментированные продукты.«Соленые огурцы, квашенная капуста, квас и кефир богаты полезными бактериями, которые поддерживают работу кишечника и устраняют нарушения метаболизма», - сообщила диетолог о действии таких продуктов.Габдулхакова добавила, что в повседневном рационе тех, кто стремиться похудеть, также должна присутствовать клетчатка (её источники – это овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, ягоды). Специалист, подчеркнула, что растительная пища улучшает обмен веществ, благодаря чему организм активнее расходует свой жир в моменты физической активности.Также, по словам эксперта, худеющим полезны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе или растительных маслах.«Омега-3-жирные кислоты являются основой здорового веса и похудения. В идеале омега-3 следует принимать в виде добавок до еды», - дала совет специалист.Диетолог обратила внимание на водоросли – этот продукт она назвала одним из самых эффективных в деле похудения. Габдулхакова пояснила, что благодаря насыщенности йодом они стимулируют работу щитовидной железы и поддерживают здоровый метаболизм.Кроме того, худеющим диетолог рекомендовала обязательно включать в свой рацион животный белок. Когда в питании не хватает белка, в организме невозможен нормальный обмен веществ, предупредила медик.

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