Диетолог развеял популярный миф о кашах на завтрак

Каши на завтрак полезны для человека, поскольку помогают ему меньше болеть, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в них содержатся сложные углеводы, пищевые волокна, растительный белок и много минералов, которых организм получает довольно мало в силу особенностей питания.Наряду с мифом о вреде каши по утрам существует хорошо доказанный факт, что такие сложные крупяные продукты помогают человеку меньше болеть. В кашах содержатся сложные углеводы, крахмал и пищевые волокна, растительный белок, довольно много минералов, которые мы в силу особенностей питания из других источников получаем довольно мало. Так что каши — это хорошо, единственное, не все одинаково хороши, — заявил Гинзбург.Как пояснил врач, рисовые каши хуже действуют на обмен веществ в отличие от овсяных. По его словам, чем больше в каше пищевых волокон, тем она полезнее, потому что медленнее усваивается. Гинзбург подчеркнул, что мифы о вреде и пользе продуктов — это большая проблема, потому что в диетологии многие специалисты идут по пути этих мифов.Ранее диетолог Алексей Калинчев заявил, что супы вредны, поскольку создают ложное чувство сытости. По его словам, из-за этого хочется чем-нибудь перекусить. При этом врач подчеркнул, что супы рекомендуются людям с обострением болезней ЖКТ.

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