Доктор Мясников рассказал, как избавиться от атеросклероза

Атеросклероз – состояние, при котором сосуды забиваются холестериновыми бляшками, что мешает нормальному кровотоку. По словам доктора Александра Мясникова, есть способ, который помогает сохранить сосуды здоровыми.Атеросклероз – заболевание, при котором сосуды забиваются холестериновыми бляшками. Из-за нарушения кровотока возрастает риск инфаркта и инсульта, поэтому врачи настоятельно рекомендуют исключить факторы, ухудшающие состояние сосудов.По словам доктора Александра Мясникова, в первую очередь, это отказ от вредных привычек. Так, негативными факторами врач называет курение, высокое артериальное давление, высокое содержание сахара и холестерина в крови, лишний вес и отсутствие физической нагрузки.Мясников рассказал, что сам по себе холестерин не вызывает опасения. Гораздо опаснее измененное состояние сосудов, когда холестерин прилипает к их стенкам. Поэтому также важно снять хроническое воспаление в организме.В этом помогут овощи и фрукты, которые могут избавить от воспаления, рассказал врач в эфире программы «О самом главном». В качестве примера он привел яблоки, вишню, чернику.Кроме того, важно нормализовать режим сна, не переедать, избавиться от лишних килограммов, чаще бывать на свежем воздухе. Еще одно правило, о котором рассказал Мясников, здоровый микробиом, являющийся мощнейшим фактором риска воспаления.Мясников отметил, важно предупредить атеросклероз, так как если же болезнь уже есть, очистить сосуды не удастся.Поэтому пациентам, у которых уже есть диагноз, Мясников посоветовал пить статины, ацетилсалициловую кислоту, включить в ежедневное расписание дозированные физнагрузки.«Сосуды вы уже не очистите, но надо подготовить сердце к работе в ограниченных условиях. Научить сердце переносить гипоксию», — пояснил Мясников.

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