Пожилым людям объяснили, как избавиться от «старческого запаха»

Чтобы избавиться от «старческого запаха», пожилые люди могут изменить диету, добавив в рацион больше овощей, фруктов и отказавшись от чеснока и лука, рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения химик Людмила Поликарпова. Кроме того, нужно совершать ежедневные водные процедуры с применением ароматического мыла и гелей, а также использовать дезодоранты и антиперспиранты.Для борьбы со «старческим запахом» можно использовать ежедневные водные процедуры с применением ароматического мыла, гелей, а также использовать дезодоранты, содержащие ароматические компоненты, антиперспиранты с высоким содержанием алюминия, ароматизированные дезодоранты с антисептиками и ароматическими добавками, — объяснила химик.Поликарпова отметила, что так называемый старческий запах вызван изменениями в составе пота и выделениями сальных желез кожи у пожилых людей. Это обусловлено старением организма и изменениями в обмене веществ.Снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов. Это тоже может увеличить интенсивность запаха пота и кожного сала, — добавила специалист.

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