Апноэ или гормональный сбой: врач Демьяновская назвала опасные причины частой зевоты

Врач-невролог Екатерина Демьяновская: частая зевота может оказаться симптомом серьезного заболевания.Позыв зевать часто возникает из-за нехватки организму кислорода (например, в душном помещении или при стрессе), но беспричинная зевота – особенно частая – может сигнализировать о серьезных заболеваниях. На такую особенность обратила внимание врач Демьяновская, назвавшая опасные причины подобной частой зевоты.Одной из них, по словам невролога, является апноэ сна – нарушение, возникающее во время сна, при котором у спящего человека на время непроизвольно останавливается дыхание.«Часто люди с апноэ сна даже не подозревают о том, что у них есть такая проблема. Из-за задержек дыхания мозг недостаточно снабжается кислородом, и человек не высыпается, даже если ложится и встает вовремя. С помощью зевоты он пытается компенсировать это состояние и насытить мозг кислородом», - объяснила невролог «Известиям».Кроме того, добавила Демьяновская, частая зевота (вместе с сонливостью) бывает симптомом гормональных сбоев или метаболических нарушений. Например, такое возможно при гипотиреозе – недостатке гормонов щитовидной железы.Другие опасные причины, из-за которых может возникать частая зевота:Сахарный диабет;Депрессия;Аневризма головного мозга;Рассеянный склероз.«Также когда зевота происходит слишком часто, это может быть одним из симптомов острого нарушения мозгового кровообращения», - предупредила специалист.Демьяновская посоветовала при учащении рефлекса проследить за тем, возникают ли какие-то другие симптомы, и если да, обращаться с ними к врачу.

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