ВОЗ исключила связь использования смартфонов с возникновением рака мозга

Результаты работы австралийских учёных, проведённой по заказу Всемирной организации здравоохранения, были обнародованы сегодня.Исследователи изучили данные, собранные в десяти странах мира с 1994-го по 2022 годы — когда производители мобильных телефонов замеряли и публиковали уровень радиоизлучения конкретных моделей аппаратов. В Австралийском управлении по защите от радиации и ядерной безопасности пришли к выводу, что связи между использованием мобильных и возникновением рака мозга нет.Учёные утверждают, что общий уровень заболевания оставался стабильным за всё время исследований и сбора данных. Рост числа зафиксированных случаев злокачественных опухолей мозга связан с развитием методов диагностики, а также с более широким распространением МРТ.

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