The Conversation: ученые сравнили пользу воды без газа и газированной
Как сообщает издание The Conversation, в случае необходимости простого поддержания водного баланса, можно выбирать любой вариант: как газированную, так и негазированную воду. Но есть и некоторые ограничения для первого варианта. Воду с газом следует употреблять дозированно, поскольку она способна повреждать зубную эмаль благодаря своей повышенной кислотности.
Другое побочное действие: та же газированная вода противопоказана людям с проблемами мочевыделительной и пищеварительной системы. Скопление газов в кишечнике бывает крайне неприятно, и надо это помнить тем, у кого есть патологии ЖКТ.
Весь осторожными стоит быть и тем, у кого гиперактивный мочевой пузырь. Эта особенность лишь усугубится приемом жидкости с повышенной кислотностью. Но организму здорового человека такая вода не навредит.
Мы недавно рассказали о прорывном достижении американских ученых. Они вплотную приблизились к созданию лекарства от старости, отыскав способ воздействия на сам механизм увядания организма.
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