The Conversation: ученые сравнили пользу воды без газа и газированной

Австралийские ученые провели сравнительный анализ газированной и негазированной воды. И пришли к выводу, что для утоления жажды, для гидратации организма эффективны обе. Но они же предостерегли от чрезмерного увлечения первым вариантом, так как использование такой воды имеет ряд негативных последствий.Как сообщает издание The Conversation, в случае необходимости простого поддержания водного баланса, можно выбирать любой вариант: как газированную, так и негазированную воду. Но есть и некоторые ограничения для первого варианта. Воду с газом следует употреблять дозированно, поскольку она способна повреждать зубную эмаль благодаря своей повышенной кислотности.Другое побочное действие: та же газированная вода противопоказана людям с проблемами мочевыделительной и пищеварительной системы. Скопление газов в кишечнике бывает крайне неприятно, и надо это помнить тем, у кого есть патологии ЖКТ.Весь осторожными стоит быть и тем, у кого гиперактивный мочевой пузырь. Эта особенность лишь усугубится приемом жидкости с повышенной кислотностью. Но организму здорового человека такая вода не навредит.Мы недавно рассказали о прорывном достижении американских ученых. Они вплотную приблизились к созданию лекарства от старости, отыскав способ воздействия на сам механизм увядания организма.

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