«Приводят к риску онкозаболеваний»: сомнолог Калинкин рассказал об опасных нарушениях сна

Сомнолог Александр Калинкин объяснил, может ли плохой сон в действительности быть причиной рака.Сомнолог Калинкин проинформировал о том, что многие ученые сегодня поддерживают версию, согласно которой недостаточный или некачественный ночной сон становится провокатором развития опасных заболеваний, включая онкологические.«Сегодня появляется все больше данных, которые говорят, что есть связь между отдельными видами нарушения сна и риском развития онкозаболеваний. Это связано с выработкой мелатонина. Его дефицит может быть фактором риска для развития различных видов онкологии», - поделился эксперт в программе доктора Мясникова.Александр Калинкин рассказал об опасных нарушениях сна – к таковым, например, относится апноэ. Эксперт пояснил, что в его случае организм подвергается гипоксии (нехватке кислорода), из-за чего снижается его иммунитет. Именно в связи с этим и повышается вероятность возникновения онкозаболеваний. Также такая вероятность возрастает при других нарушениях сна, ослабляющих защитные ресусры организма.«Многие нарушения сна — и апноэ, и хроническая бессонница — приводят к риску и увеличению числа онкозаболеваний», - отметил Калинкин.Сомнолог обратил внимание на то, что люди сильно рискуют здоровьем, когда из-за тех или иных нарушений сна начинают самостоятельно, без консультации с врачом, принимать разные препараты. Эксперт, подчеркнул, что большинство снотворных препаратов дают лишь временный эффект, так как спустя время чувствительность рецепторов к их веществам притупляется. При этом они способны вызывать зависимость и дают побочные эффекты – например, многие из них вызывают дыхательные нарушения. У людей с апноэ бесконтрольное использование подобных средств может привести к самым тяжелым последствиям.Сомнолог поделился повседневными правилами хорошего сна:Засыпание и пробуждение должно происходить в одно время вечером и в одно время утром;Кровать должна использоваться строго до сна;Перед сном не следует пользоваться телевизором или гаджетами;В позднее время не следует употреблять кофеин;Нужно отказаться от курения;Нужно учиться расслабляться и выбрасывать из головы на ночь тревожащие мысли.

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