Диетолог Гинзбург рассказал о самом бодрящем завтраке

Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по приготовлению бодрящего завтрака.«На завтрак лучше есть сложные углеводы. Они будут постепенно расщепляться и дадут организму энергию на долгое время», — заявил экспертПо словам специалиста, овсяная или гречневая каша является хорошим вариантом для утреннего рациона.Также помогут проснуться чай, кофе и горький шоколад.«В свою очередь, лимон — источник аскорбиновой кислоты, которая тоже даёт заряд бодрости», — добавил диетолог.

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