Родиола розовая: защита печени, артерий и улучшение памяти

Родиола относится к фармакологической группе препаратов природного происхождения, которые способны повышать сопротивляемость организма вредным воздействиям физического, химического и биологического происхождения. Это дает основания применять родиолу в качестве профилактики и терапии для улучшения здоровья и борьбы с множеством заболеваний.Родиола – известный адаптоген, травянистое растение, которое помогает уберечь клетки организма от окислительного повреждения со стороны внешней среды и химических агентов. Какие растения классифицируют как адаптогены? Они должны иметь 3 свойства: нетоксичность, способность восстановления физиологического баланса, целый ряд полезных действий.10 преимуществ родиолы для здоровьяРодиола («золотой корень») помогает уберечь сердце и сосуды, имеет анти-тревожное, антидепрессантное, энергетическое и улучшающее память действие. Родиола способна нормализовать показатель кортизола, повысить концентрацию оксида азота (NO), необходимого для артерий.Родиола окажется полезной людям, имеющим хроническую усталость, тревожность, депрессию, диабет, высокое давление и не только.10 преимуществ родиолы1. Против усталостиУсталость могут вызывать такие состояния как анемия, дисфункции щитовидки, депрессия и проч. Применение родиолы поможет победить хроническую усталость.2. Повышение физической выносливостиКомбинированная добавка из растений родиолы и гингко улучшает выносливость посредством усиления потребления кислорода.3. Ослабление тревожности и депрессииПротив депрессивных состояний врачи выписывают различные препараты. Но все они имеют побочное действие.Как альтернатива родиола может оказаться эффективным продуктом для тех, кто страдает депрессией. Она снижает тревожность, стресс, гнев и улучшает общее настроение.4. Улучшение памятиБолезнь Альцгеймера - недуг мозга, поражающая чаще лиц преклонного возраста, это довольно распространенная форма деменции.Родиола способствует защите мозга от окислительного повреждения и применяется для профилактики и терапии деменции. Этот адаптоген успешно применяется специалистами при лечении болезни Альцгеймера.5. Понижение давленияГипертонией страдает 25% взрослого населения планеты. А это ключевой фактор риска сердечный приступов, сердечной недостаточности, инсультов. Медикаменты необходимы, когда просто изменение стиля жизни не помогает, и родиола может помочь в решении проблемы гипертонии. Растение имеет свойства снижать давление при систематическом применении.6. Защита артерийАтеросклероз – процесс в организме, когда наши артерии забиваются кальциевыми отложениями. Это характерный признак старения. Атеросклероз - ключевая причина сердечных приступов и инсультов. Родиола может защитить артерии от окислительных процессов и атеросклероза.7. Контроль содержания сахара в кровиПациенты с диабетом имеют повышенный показатель глюкозы в крови. В таком случае глюкоза вызывает негативное окислительное воздействие на сосуды, нервы и органы (почки, глаза).Диабет 2-го типа - это болезнь образа жизни, тогда как 1-й тип вызван аутоиммунными проблемами поджелудочной железы. Родиола полезна лицам с диабетом 2-го типа.Активный ингредиент в этом растении защищает инсулин-продуцирующие клетки (бета-клетки) поджелудочной.8. Защита печениПечень в организме отвечает за фильтрацию токсичных веществ, поступающих извне. Употребление жирной, жареной, копченой пищи, спиртного пагубно влияет на печень. Медикаменты также вредят этому нежному органу.Родиола защищает печень от воздействия медикаментов, а салидрозид (компонент, содержащийся в родиол) защищает печень от окислителения из-за ожирения.9. Противодействие ракуОнкология молочных желез, толстой кишки и легких – часто встречающиеся виды злокачественных новообразований. Родиола может стать эффективным профилактическим средством против рака молочной железы. Компонент салидрозид в ее составе помогает даже в лечении этого заболевания.Салидрозид также способствует снижению вероятности онкологии толстой кишки и легких.10. Поддержка при лучевой терапииВ процессе лучевой терапии онкологических заболеваний убиваются и здоровые клетки. Уже упомянутый салидрозид защищает здоровые клетки от негативного радиационного воздействия.Подведем итог: Родиола является ценным адаптогеном, который усиливает защитные функции организма, помогает оберегать внутренние органы и борется с целым перечнем серьезных заболеваний. Наряду с основной терапией подключение родиолы как дополнительного элемента может дать положительный эффект. Кроме того, это растение применяется для профилактики различных болезненных состояний.

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