Врач рассказала, как правильно устроить себе осенний детокс

Чтобы успешно устроить себе осенний детокс, следует употреблять достаточное количество воды, рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова. По ее словам, если сильно ограничивать рацион питания, можно заработать дефицит важных веществ и ухудшить самочувствие.Важно учитывать индивидуальные особенности организма и потреблять достаточное количество воды, которая помогает выводить токсины, — объяснила медик.Врач отметила, что важно соблюдать физическую активность. Также не рекомендуется резко возвращаться к привычному питанию после окончания детокса, так как это может отменить все полученные результаты. Осенняя детокс-программа полезна тем, что может избавить от сезонной апатии.Осенью смена сезонов может вызывать апатию и усталость. Детокс-программа помогает улучшить настроение и повысить уровень энергии. Правильное питание способствует лучшему усвоению питательных веществ и поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на настроении, — добавила Джутова.Кроме того, если придерживаться здоровой диеты и физической активности, можно улучшить самочувствие и повысить выработку серотонина и эндорфинов.

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