Белый хлеб и майонез: врач Попов предупредил о ведущих к инсульту продуктах
Врач Попов предупредил россиян о том, что некоторые продукты при их частом или регулярном употреблении существенно повышают риск инсульта. В частности, к таким ведущим к инсульту продуктам эксперт причислил источники скрытой соли и скрытого сахара, а также продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Медик пояснил, что неумеренное поедание соли повышает артериальное давление, а постоянное присутствие в рационе сахара и насыщенных жиров провоцирует развитие хронического воспаления и атеросклероза, повреждающего сосудистую ткань.
Доктор медицинских наук Владимир Попов перечислил наиболее опасные для головного мозга продукты.
Врач Попов предупредил россиян о том, что некоторые продукты при их частом или регулярном употреблении существенно повышают риск инсульта. В частности, к таким ведущим к инсульту продуктам эксперт причислил источники скрытой соли и скрытого сахара, а также продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Медик пояснил, что неумеренное поедание соли повышает артериальное давление, а постоянное присутствие в рационе сахара и насыщенных жиров провоцирует развитие хронического воспаления и атеросклероза, повреждающего сосудистую ткань.
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