Ученые из США рассказали, как любимые многими продукты губят здоровье сердца

Исследователи Гарвардского университета выявили связь между употреблением определенных видов ультра-обработанных продуктов и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.В ходе масштабного исследования ученые проанализировали данные о здоровье медицинских работников в возрастном диапазоне от 25 до 75 лет. Основной целью было определить влияние различных категорий ультра-обработанных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых патологий. Под ультра-обработанными продуктами понимается пища, изготовленная промышленным способом из очищенного сырья с добавлением различных пищевых добавок, таких как эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы.Для проведения анализа все ультра-обработанные продукты были разделены на десять групп. В эти группы вошли: хлебобулочные изделия и сухие завтраки; соусы, спреды и приправы; упакованные сладости и десерты; упакованные несладкие закуски; сладкие напитки; обработанное мясо, птица и рыба; готовые блюда; молочные десерты и йогурты; алкогольные напитки; и напитки с искусственными подсластителями.Результаты исследования показали, что наибольшее негативное влияние на сердечно-сосудистую систему оказывают два типа продуктов: ультра-обработанное мясо (включая такие продукты, как сосиски, бекон и хот-доги) и напитки с высоким содержанием сахара. Именно эти категории продуктов были связаны с повышенным риском развития инфаркта, ишемической болезни сердца и инсульта.Интересно отметить, что влияние других типов ультра-обработанных продуктов на здоровье сердечно-сосудистой системы было оценено как нейтральное. Исключение составил алкоголь, который также не был отнесен к категории продуктов с нейтральным воздействием.

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