Врач назвала способы распознать поражающую женщин неизлечимую болезнь

Системная красная волчанка (СКВ), которая в 90 процентах случаев поражает молодых женщин, трудно диагностируется, так как затрагивает многие органы, рассказала ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степанова. Врач назвала способы распознать это неизлечимое заболевание на ранних стадиях.По словам доктора, науке до сих пор неизвестны точные причины и условия развития воспаления при красной волчанке. Однако волчанка связана с нарушениями аутоиммунных процессов, из-за чего клетки организма начинают вырабатывать антитела к собственным тканям.У заболевания есть множество симптомов, но некоторые из них встречаются чаще других. Например, примерно у половины пациентов повышается температура, развивается боль в суставах и мышцах (но мышцы при этом не слабеют). Главным же отличительным симптомом болезни является высыпания и покраснения на лице — щеках и переносице в форме бабочки.«Также при системной красной волчанке могут выпадать волосы, из-за стресса или холода синеть кисти рук и стопы, ногти становятся ломкими, на красной кайме губ появляются язвочки, страдает слизистая рта», — Наталья Степанова, ревматологКроме того, примерно у 40 процентов пациентов с волчанкой начинается поражение почек, так называемый волчаночный нефрит, который может долгое время развиваться незаметно для пациента.По отдельности симптомы красной волчанки могут быть характерны для целого спектра различных заболеваний — от ОРВИ или гриппа до других аутоиммунных ревматологических заболеваний. Поэтому при диагностике, а далее при лечении важен комплексный подход с привлечением врачей разных специализаций, считает доктор.

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