Доктор Мясников предупредил, что некоторыми формами рака можно заразиться

Известно, что рак развивается вследствие мутации клеток организма. По словам доктора Александра Мясникова, в ряде случае эта мутация вызвана вирусными заболеваниями. Поэтому врач подчеркивает – раком можно заразиться.Онкология – одна из самых распространенных причин смертности населения. Известно, что рак развивается вследствие мутации клеток организма. Однако запустить этот процесс могут обычные вирусы, которые при своевременной терапии легко поддаются лечению.Врач Александр Мясников назвал несколько вирусов, которые в конечном счете могут привести к раку. Например, не вылеченный вовремя гепатит приводит к хронической форме патологии. В результате у больного может развиться рак печени.Вирус Эпштейна-Барр также связан с развитием некоторых видов рака, рассказал Мясников.Кроме того, в 100% случаев рак шейки матки вызван вирусом папилломы человека. Мясников подчеркнул, что ВПЧ опасен не только для женщин, но и для мужчин, так как вызывает онкологию и у них.Мясников уточнил, ошибочно думать, что заразен сам рак. Им невозможно заразиться, как например, гриппом. Стоит опасаться вирусов и бактерий, которые запускают рост раковых клеток.В результате на сегодняшний день 17% всех случаев онкологии вызваны именно заразными патогенными микроорганизмами, добавил доктор.

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