Осенняя обувь: советы, как выбрать, чтобы не заболеть

Эти рекомендации позволят вам избежать переохлаждения и травм.«С приходом осени возникает необходимость смены гардероба. Особое внимание следует уделять выбору обуви».ПодошваДождливое, сырое и прохладное межсезонье отличается нестабильностью погоды. В утренние и вечерние часы возникает наледь, а сюрпризом поздней осени может стать первый снег.Поэтому прежде всего следует обращать внимание на подошву. Для безопасной ходьбы важно, чтобы демисезонная обувь имела противоскользящий подошвенный рисунок. Проверить это в момент покупки достаточно сложно.Главным признаком безопасной обуви является высокий протектор. Наименее скользкими материалами для подошвы считаются термоэластопласт, эластомер, а также комбинация термоэластопласта и полиуретана.Что касается рисунка протектора, стоит отдавать предпочтение глубоким рельефам. Плоские участки подошвы должны иметь шершавую поверхность. Такая обувь имеет лучшее сцепление с дорогой и минимизирует риск получения травм на сырых и обледенелых участках.ВлагостойкостьЕщё одна важная характеристика осенних ботинок. Тонкие, пропускающие влагу материалы во время дождя делают ноги мокрыми. Помимо физического дискомфорта, повышается риск простудных заболеваний.Стопы – это опора всего тела. Чтобы принимать нагрузку и выполнять двигательную функцию, необходимо обеспечить им интенсивное кровообращение.При переохлаждении ног сосуды сужаются, что вызывает спазм всей кровеносной системы организма. Нарушение теплообмена ухудшает работу иммунной системы, что приводит к сезонным ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).Длительное нахождение в мокрой обуви может спровоцировать обострение артроза и подагры у людей, имеющих данные заболевания в анамнезе.МатериалДля того чтобы избежать проникновения влаги, не обязательно носить резиновые сапоги. Обувь из натуральной кожи также является водонепроницаемой. Желательно сразу после покупки обработать её водоотталкивающей пропиткой, которая сохранит верхний слой ботинок даже после прогулки по лужам.Подходящими материалами для осенней обуви являются замша, нубук и текстиль. Помимо долговечности, такое сырье отличается воздухопроницаемостью, создаёт естественный теплообмен, адаптируется к форме ноги и обеспечивает максимальный комфорт во время но?ски.Натуральная обувь является профилактикой опрелостей и грибковых заболеваний стоп. Важно помнить, что деликатные материалы подходят только для сухой погоды.ВидБольшое значение имеет модель осенних ботинок или сапог. Межсезонье отличается высоким риском получения травм из-за частых дождей и гололедицы. Стоит отказаться от обуви с узкой носочной частью.Тесные модели не только неудобны, но и часто приводят к вальгусной деформации – болезненной «шишке» на большом пальце.Осенняя обувь должна иметь достаточно мягкий задник, который не натирает кожу и при этом хорошо фиксирует стопу. Подходящая высота каблука моделей для повседневной носки составляет 2-4 см.Высокие шпильки не только опасны с точки зрения травм, но и увеличивают нагрузку на стопу, мешают нормальному кровообращению, снижают амортизацию.Артрозы и артриты нижних конечностей, поперечное плоскостопие, проблемы с коленными суставами и позвоночником – всё это может стать результатом носки обуви на высоком каблуке на постоянной основе.Выбирая модель на платформе, следует учитывать, что пятка не должна быть выше носка более чем на 3 см. Иначе высок риск подвернуть ногу.Не только высокий каблук, но и плоская подошва осенней обуви не подходит для ежедневной носки. Такие модели не способны амортизировать удар пятки о землю, что негативно сказывается на связочном аппарате. Со временем обувь без каблука может привести к развитию плоскостопия и к артрозу суставов стопы.СтелькиВажное значение имеет использование ортопедических стелек. Следует помнить, что одинаковых стоп не существует. Поэтому изделие должно иметь анатомически правильную форму. Лучше всего, если оно изготовлено по индивидуальным размерам.Для этого требуется консультация травматолога-ортопеда. Использование ортопедических стелек подарит лёгкость походке и здоровье стопам, ногам и опорно-двигательному аппарату в целом.РазмерОбувь на межсезонье должна подбираться строго по размеру, не стоит надеяться, что она растянется в процессе эксплуатации. Это позволит избежать натирания, мозолей и деформации пальцев. Следует помнить, что к концу дня ноги часто отекают и увеличиваются в размере. Поэтому совершать покупку изделия лучше в другое время.Осенние ботинки должны быть не только удобными, но и тёплыми. Лучше выбирать модели с натуральной текстильной подкладкой. В прохладные дни стоит дополнительно надевать толстые носки. Поэтому лучше взять их с собой на примерку.

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