Врач Садыков рассказал, что такое бесшлаковая диета и кому она необходима

Еще недавно модные любительницы ЗОЖ устраивали себе детоксы и чистки от шлаков. Сейчас врачи говорят, что организм и сам прекрасно справляется с этой задачей, а шлаков вообще не существует. Однако есть бесшлаковая диета, которую нередко прописывают пациентам. Рассказываем для чего.Слово «шлак» пришло к нам из Германии. Немецкие металлурги называли так побочные продукты, которые образуются при плавлении металла.«Сотрудник Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Игорь Николаевич Сокольский однажды пошутил, что термин „шлаки“ ввел в медицину средневековый врач Парацельс, когда лечил рабочих рудников, в организме которых действительно могли накапливаться вредные примеси. Есть ли в этой шутке доля истины — сказать трудно. Но в любом случае о „шлаках“ забыли уже в шестнадцатом веке, для того чтобы вспомнить… в конце двадцатого», — писали в журнале «Наука и жизнь».Сейчас чиститься от шлаков уже не так модно, как раньше. Хотя некоторые производители БАДов по-прежнему заманивают покупателей этой уловкой.Врачи же говорят, что шлаков в организме нет, но есть бесшлаковая диета, на которой в некоторых ситуациях полезно посидеть. Вот в чем ее суть.«Термин „зашлакованность“ не является медицинским. Врачи не используют его, так как в организме нет шлаков в том понимании, которое приписывается этому слову. Организм сам эффективно выводит все ненужные вещества через почки, печень, кишечник и кожу», — объясняет гастроэнтеролог Рустем Садыков.В то же время бесшлаковая диета — вполне медицинский термин. Это режим питания, который прописывают для очищения кишечника, но вовсе не от вредных токсинов, как можно подумать.По словам эксперта, бесшлаковая диета может быть назначена врачом в следующих случаях:при подготовке к колоноскопии или другим исследованиям кишечника.«Диета помогает очистить кишечник от каловых масс, что позволяет врачу лучше визуализировать его внутреннюю поверхность», — объясняет Садыков;При обострении хронических заболеваний ЖКТ.«В этом случае бесшлаковая диета помогает снизить нагрузку на пищеварительный тракт», — говорит врач;при запорах.Бесшлаковая диета подразумевает, что на время нужно исключить клетчатку из рациона, так как она делает стул более плотным. Кроме того, повышенное употребление клетчатки вызывает вздутие живота, что также часто приводит к запорам. Поэтому бесшлаковая диета в некоторых случаях помогает нормализовать стул.Какие продукты исключает бесшлаковая диетаФасоль, горох, чечевица и другие бобовые. Эти продукты вызывают повышенное газообразование.Все свежие овощи и фрукты, капуста в любом виде (как свежая, так и прошедшая кулинарную обработку).Зерновые.Сладости.Специи.Алкоголь.Чем вредна бесшлаковая диетаГастроэнтеролог предупреждает, что постоянно сидеть на такой диете нельзя, максимум несколько дней.«Бесшлаковая диета должна иметь четкие временные рамки, указанные доктором, иначе это может вызвать дефицит питательных веществ, нарушение микрофлоры кишечника, головные боли, слабость и головокружения. В некоторых случаях при длительной диете усугубляются запоры», — говорит Рустем Садыков.Эксперт подчеркнул, что бесшлаковая диета — не панацея от всех болезней. А соблюдать ее нужно исключительно по рекомендации врача.

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