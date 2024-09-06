Стало известно, как без медикаментов укрепить здоровье в пожилом возрасте

Команда ученых из Университета Эдит Коуэн, установила, что путешествия благотворно влияют на людей с хроническим стрессом и могут снизить вероятность возникновения возрастных заболеваний.

Выяснилось, что поездки могут «замедлить» ход времени и снизить уровень стресса. При этом эксперты отмечают, что из-за смены окружающей среды у туристов меняется метаболическая активность организма и укрепляется иммунитет. Пешие походы и езда на велосипеде, скалолазание не только поддерживают физическую активность, но и способны повышать способность организма к восстановлению тканей и органов.

Для пожилых людей туризм особенно полезен. Ведь физическая активность помогает укрепить кости, суставы и мышцы, улучшить кровообращение.

Пассивный отдых вовремя турпоездок тоже полезен. Он предотвращает износ органов.

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