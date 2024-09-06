Перхоть может повышать риск развития рака груди: исследование Университета Хэбэй

По словам авторов работы, заботиться о коже головы стоит не только по эстетическим соображениям, но и ради своего здоровья.Симптомы рака бывают настолько незаметными на первых порах, что их очень легко пропустить или списать на другие причины и диагнозы.То же самое касается и факторов риска. Связь между риском рака и вашим сном, питанием и весом может казаться не столь очевидной, однако на самом деле все это может сильно повлиять на ваше состояние здоровья.Существуют и довольно неочевидные факторы риска. Например, как выяснили китайские ученые, на вероятность рака груди может повлиять… перхоть. Дело в том, что распространенный грибок, который провоцирует проблемы с кожей головы, может также способствовать развитию рака молочных желез.Что узнали исследователиРечь идет о грибке Malassezia globosa. Во время исследования ученые Хэбэйского университета в Китае ставили эксперименты на мышах. Они вводили грибок в опухоли и следили за эффектом.Они обнаружили, что у колонизированных грибком организмов наблюдалась более высокая скорость роста злокачественных новообразований. Ученые не уточнили, насколько быстрее они росли и как сильно увеличивались в габаритах.Автор исследования профессор Ци-Мин Ван отметил: результаты исследования указывают на важность гигиены и ухода за кожей не только ради красоты, но и ради здоровья.«Хотя связь между микробами и раком все еще остается спорной, она привлекает внимание. Дисбаланс микрофлоры в опухоли может привести к нарушению микросреды опухоли», — предупреждает ученый.Пока врачи не могут точно сказать, как именно Malassezia globosa может проникать в ткани молочной железы. Известно, что этот грибок провоцирует обычно перхоть на коже головы, дерматит и раздражение.СправкаРак молочной железы — это целая группа злокачественных опухолей, которые развиваются непосредственно из тканей груди и растут в ней.Есть несколько важных признаков этой болезни, которые нельзя пропускать:сильный отек, подозрительные уплотнения или шишки в зоне подмышек;уплотнения, комки и узелки в груди, которые появляются во время месячных или до них;ямочки или углубления в зоне груди;заметные и устойчивые изменения в размере, текстуре, контуре молочных желез.

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