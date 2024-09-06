Эксперты назвали напитки, которые можно пить после ужина при соблюдении диет

При соблюдении диет в попытке сбросить лишние килограммы важно придерживаться определенных правил. Например, ограничивать калорийную пищу, чтобы процесс избавления от лишнего веса не застопорился. Это правило касается и напитков, особенно сладких.Однако эксперты уверяют, что некоторые виды напитков никак не повлияют на вес. Так, в материале, опубликованном The Times of India, говорится, что теплая вода с лимоном не только утолит жажду, но и допустима при многих диетах.Кроме того, напиток известен детоксикационными свойствами: он содержит витамин С и выводит из организма шлаки. Помимо этого, вода с лимоном улучшает пищеварение, стимулирует выработку желчи, помогающей расщеплять пищу. Поэтому напиток избавляет от вздутия живота.Чай из аджвана и зеленый чай тоже можно пить после ужина. Более того, зеленый чай обладает полезными свойствами, поскольку богат катехинами, ускоряющими метаболизм и окисление жиров. Поэтому зеленый чай поможет сжигать калории даже во сне.Чашка чая из аджвана помогает улучшить пищеварение и стимулирует работу желудка.Лимонно-имбирный чай поможет успокоиться, расслабиться и крепче спать. Помимо прочего имбирь способен ускорить обмен веществ, контролировать аппетит. Такой напиток используют для устранения несварения желудка и вздутия живота.Вода с куркумой окажет противовоспалительный эффект, а также замедлит рост жировой ткани. Этот напиток полезен диабетикам, так как повышает чувствительность к инсулину, рассказали эксперты. Также его рекомендовано пить для детоксикации печени, улучшения пищеварения и избавления жира.

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