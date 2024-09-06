Адаптогены осени: 4 натуральных средства, которые снимут усталость и поднимут настроение
Современные люди больше болеют, и это не просто слова. Ритм жизни ускоряется, мы постоянно испытываем нервное и психическое напряжение. Загрязнение окружающей среды, отходы производства, нарастающий электромагнитный и радиационный фон — все это тоже сильно влияет на здоровье.
Да и образ жизни современного человека нельзя назвать здоровым. Люди мало двигаются, едят много калорийной и жирной пищи, курят, злоупотребляют алкоголем и пьют лекарства по поводу и без.
Получается, что вредные факторы среды нарастают, а устойчивость организма к ним снижается. И здесь на помощь приходят адаптогены.
«Адаптогены — это растения и грибы, которые помогают организму адаптироваться к стрессу и повышают устойчивость к неблагоприятным условиям, — объясняет врач- гастроэнтеролог Рустем Садыков. — На самом деле это удивительные вещества, они помогают поддерживают баланс и восстанавливать энергию, при этом не оказывая сильного стимулирующего или седативного эффекта».
Как работают адаптогены
«Адаптогены воздействуют на гипоталамус-гипофизарно-надпочечниковую систему, которая отвечает за реакцию на стресс. Эти средства помогают модулировать уровень кортизола — основного гормона стресса, а также поддерживают иммунную систему, повышают уровень энергии и улучшают концентрацию», — объясняет врач.
Термин «адаптогены» (от латинского «adaptatio» — приспособление) предложил в начале 60-х годов советский фармаколог и токсиколог профессор Николай Лазарев. Благодаря его исследованиям адаптогены внедрили в медицинскую практику.
«Лазарев выдвинул идею, что адаптогены приводят организм к состоянию неспецифически повышенной сопротивляемости при различных болезнях и неблагоприятных условиях внешней среды (адаптация к перепаду температур и атмосферного давления, недостатку кислорода, ионизирующему излучению, канцерогенным агентам, промышленным загрязнениям, инфекциям и др.), — говорится в научном обзоре российских ученых. — Адаптогены должны быть безвредными для организма, обладать широтой стимулирующего физиологического действия. Некоторые адаптогены задерживают рост опухолей, возникающих из-за действия канцерогенов, а также оказывают опосредованное, через иммунную систему, подавляющее воздействие на процесс метастазирования».
Разные адаптогены отличаются по своему воздействию на организм. Поэтому для лучшего эффекта их рекомендуют чередовать и комбинировать.
Четыре адаптогена, которые советует врач
Родиола розовая. Экстракт этого растения помогает бороться с усталостью, улучшает настроение и поддерживает когнитивные функции.
Женьшень. Корень женьшеня повышает физическую выносливость, улучшает умственную деятельность и усиливает иммунитет.
Ашваганда. Это растение называют индийским женьшенем. Его экстракт снижает уровень стресса и тревожности, улучшает качество сна и поддерживает гормональный баланс.
Кордицепс. Редкий лекарственный гриб, который повышает энергию, поддерживает спортивные результаты и улучшает работу легких.
Кроме того, адаптогенными и иммуномодулирующими свойствами обладают элеутерококк, китайский лимонник, заманиха и аралия маньчжурская.
«Адаптогены можно принимать в виде капсул, настоек или добавлять их в коктейли и смузи, — говорит гастроэнтерого. — Однако эффект проявляется со временем, поэтому лучше принимать адаптогены курсами, начиная с малых доз».
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