Сокращение соли и ходьба: кардиолог Шарина поделилась способами укрепления сосудов после 50 лет

Врач-кардиолог Алина Шарина: для хорошего состояния сосудов после 50 лет важен контроль вредных привычек.Кардиолог Шарина поделилась способами укрепления кровеносных сосудов после 50 лет. Это важно для профилактики таких опасных состояний как инсульт, инфаркт или деменция – риск данных патологий ощутимо повышается в названном возрасте.Одним из способов не допустить критического ухудшения сосудистого здоровья после 50 лет является отказ от вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем, подчеркнула эксперт. Также кардиолог посоветовала тщательно контролировать количество употребляемой соли.«Норма потребления соли — 5 граммов в день, тогда как среднероссийский показатель потребления соли — более 11 граммов. Высокие дозы соли существенно увеличивают риски возникновения сердечно-сосудистой патологии», - констатировала врач.Вдобавок специалист призвала избегать постоянного употребления насыщенных жиров и отказаться от трансжиров. В рационе после 50 лет должно быть больше ненасыщенных жиров в виде рыбы, растительных масел, орехов и семян.Шарина обратила внимание на то, что одним из лучших способов укрепления сосудов является физическая активность – главным образом, в виде аэробных нагрузок (когда учащается дыхание). Такие нагрузки улучшают кровообращение и укрепляют сосудистую стенку, что ощутимо снижает риск развития инфаркта миокарда.«Старайтесь заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или катание на велосипеде. Взрослым любого возраста рекомендуется заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности не менее 150–300 минут в неделю», - уточнила врач-кардиолог.Шарина добавила, что с возрастом сосуды становятся более уязвимыми перед стрессом. Чтобы сберечь их, следует повышать свою стрессоустойчивость – помогает этому в том числе налаженный режим сна.

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