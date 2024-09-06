Каких людей избегают кусать комары
Жертвы комаров
Комаров, которые по разным данным могут чувствовать запахи на расстоянии одного-трёх километров, очень привлекает человеческий пот. Также насекомым важно количество углекислого газа, выдыхаемого потенциальной жертвой. Исходя из этого, для комаров спортсмены или просто физически активные люди – любимые «поставщики» крови. Кроме того, потливые мужчины и женщины, страдающие лишним весом и испытывающие трудности при совершении движений, привлекут к себе больше внимания комаров, чем другие. Кровососущие любят кусать будущих матерей, выдыхающих на 20% больше углекислого газа, чем в остальные периоды своей жизни.
По данным учёных, комары любят ароматы средств по уходу за волосами, кожных лосьонов и прочей косметики, которой обычно пользуются женщины. Неудивительно, что именно их в первую очередь и атакуют насекомые. А ещё комаров привлекают люди, недавно выпившие спиртное или съевшие мясо. Стоит отметить, что при выборе жертвы насекомые ориентируются ещё и на тепло – повышенная температура тела манит их. Поэтому жертвами кровососущих, опять же, становятся физически активные люди.
Защищённые
Исходя из предпочтений комаров, можно сделать вывод о том, что людей, которые потеют не очень сильно и не трудятся физически, насекомые кусают очень редко. Женщин, не использующих косметику, кровососущие, скорее, пощадят. Непьющих и тех, кто не любит мясо, комары тоже не считают привлекательными. А еще существуют отдельные запахи, которые отпугивают комаров.
К примеру, комары не переносят запах чеснока и ладана. Обладателей подобных ароматов, скорее всего, комары не тронут. Помимо этого, комары не любят запахи различных растений, в число которых входят: листья томата, гвоздика, анис, эвкалипт, бузина, валериана, пырей, лаванда, кипарис, герань, кедр, можжевельник, розмарин, чайное дерево и цитрусовые. Ароматы перечисленных растений служат отличным куполом, оберегающим человеческие тела от комаров.
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