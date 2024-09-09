Онколог Комиссарова: овощи с бета-каротином могут защищать от разных видов рака

Онколог Валерия Комиссарова: употребление овощей – это один из самых доступных способов профилактики рака.Онколог Комиссарова рассказала, какие овощи следует включать в повседневный рацион, чтобы улучшит защиту организма от развития рака. Медик отметила, что противораковый эффект употребляемых овощей во многом обусловлен присутствием в них высоких доз витаминов, минералов, а также антиоксидантов – веществ, защищающих клетки от повреждения свободными радикалами, которое ведет к окислительному стрессу, лежащему в основе многих злокачественных мутаций.«К тому же наполнение рациона овощами и фруктами способствует снижению общего потребления калорий, что является профилактикой ожирения, которое, как известно, входит в список факторов риска развития рака. Каждый день желательно съедать как минимум 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов», - добавила онколог.Комиссарова назвала особенно богатые антиоксидантами овощи – это брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, морковь, помидоры, баклажаны, свекла, болгарский перец, тыква, лук и чеснок, разнообразные зеленые листовые овощи. Употреблять их врач посоветовала свежими или после минимальной тепловой обработки.Также онколог обратила внимание на то, что защищать организм от разных видов рака хорошо помогают овощи с бета-каротином.«Много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А, содержится в желтом перце, моркови, тыкве, сладком картофеле (батате). Витамин А защищает от рака толстой кишки, предстательной и молочной желез, легких и желудка», - констатировала врач.

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