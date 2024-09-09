Врач объяснил, без какой еды растет сахар и холестерин, вызывая разрыв сосудов
Как передает Pronews.gr со ссылкой на диетолога Керри Конлон, повлиять на уровни холестерина и сахара в крови поможет употребление клетчатки. Достаточно, например, включить порцию овощного салата в каждый прием пищи.
Кроме того, такая пища, как отметил врач, помогает человеку "чувствовать себя более сытым, что может помочь естественным образом сократить порции". А это предотвращает риск развития ожирения - еще одного провокатора опасных изменений в организме.
Диетолог также порекомендовал есть больше цельнозерновых продуктов, бобовых, не отказываться от рыбы, птицы, молочных продуктов, орехов, яиц и оливкового масла.
На развитие метаболического синдрома указывают ряд симптомов. Как правило, это постоянное чувство жажды и повышенное мочеиспускание, усталость, изменения на коже, покалывание и онемение в ногах.
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