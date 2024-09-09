Укрепляет сердце и сосуды: врач Кашух рассказала, как есть картофель с пользой для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: картофель может укреплять сердечно-сосудистое здоровье, но есть его нужно с умом.Врач Кашух констатировала, что употребление молодого и свежего картофеля укрепляет сердце и сосуды.«Некоторые исследования показывают, что люди, которые регулярно едят картофель, меньше подвержены сердечно-сосудистым осложнениям», - отметила она в комментарии для Life.По словам врача, данный эффект обуславливается тем, что картофель содержит калий – микроэлемент, помогающий регулировать артериальное давление. Кроме того, в нем присутствует витамин C, крайне полезный для иммунной системы и конкретно для кровеносных сосудов. Вдобавок картофель является источником фенольных кислот, обладающие противовоспалительными свойствами, что важно для профилактики болезней сердца и мозга.В то же время, подчеркнула медик, злоупотреблять этим продуктом небезопасно – он калорийный и содержит много углеводов, увлеченность картофелем может поспособствовать появлению лишнего веса и развитию инсулинорезистентности.Врач Кашух рассказала, как есть картофель с пользой для здоровья:«Следует отварить его, желательно в кожуре, а затем остудить. В этом случае образуется резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике и достигает толстого кишечника в неизменном виде. Там он действует как пребиотик, питая полезные бактерии, медленнее расщепляется и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови».Специалист подчеркнула, что в таком виде употреблять следует не больше 1-2 средних картофелин в день. Врач добавила, что если картошка долго хранится, в ней разрушаются полезные вещества, витаминов и минералов почти не остается.

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