«Подходит жирная пища»: врач Поляков рассказал о еде, препятствующей застою желчи

Врач-эндокринолог Антон Поляков: бороться с застоем желчи помогают не только специальные препараты.Застой желчи, имеющей большое значение для процессов переваривания пищи, – опасное из-за своих последствий явление. С ним, в частности, тесно связаны неблагополучные изменения в состоянии печени, вплоть до развития гепатита и цирроза. Врач Поляков отметил, что для его устранения можно использовать не только лекарственные средства, и рассказал о еде, препятствующей застою желчи.В частности, медик обратил внимание на пользу артишоков.«Существуют продукты, которые стимулируют работу желчного пузыря. Особенно таким свойством отличается артишок. Во многих препаратах, выводящих желчь, основным действующим веществом является именно артишок», - сообщил Поляков в беседе с «Вечерней Москвой».Врач добавил, что опорожнение желчного пузыря в целом эффективно стимулируют разные горькие продукты – хрен, редька, чеснок, грейпфруты, лук.Кроме того, для предотвращения застоя желчи подходит жирная пища – по этой причине в рацион следует включать натуральные источники жиров, те же масла.«Масла тоже хорошо влияют на работу желчного пузыря. Они запускают его работу и увеличивают отток желчи», - сказал эксперт.Медик уточнил, что польза жиров в этом плане обуславливается тем, что при их усвоении поджелудочная железа выделяет специфические ферменты, которые активизируют деятельность желчного пузыря, тем самым способствуя его опорожнению.

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