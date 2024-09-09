Ozempic стал лучше: «гельземпик» приведет к прорыву в области снижения веса

Недавние исследования французской биотехнологической компании Adocia показали новую многообещающую формулу семаглутида, активного ингредиента популярных препаратов для лечения диабета и снижения веса Ozempic и Wegovy.Эта новая гидрогелевая версия, получившая название «Gelzempic» («гельземпик») (формально AdoGel® Sema), может значительно упростить лечение, увеличив интервал между инъекциями с одного раза в неделю до одного раза в месяц.Подход компании Adocia решает важную проблему существующих препаратов семаглутида — «усидчивость» пациентов к лечению. В настоящее время пациентам приходится делать еженедельные инъекции или ежедневно принимать таблетки, что приводит к 60-процентному отказу от лечения в течение года после начала. Гидрогелевая формула Gelzempic, которая контролируемо высвобождает препарат в течение месяца, призвана улучшить ситуацию.Первые испытания на лабораторных крысах показали, что гель эффективен и хорошо переносится, без признаков воспаления или дополнительной токсичности. Adocia планирует продолжить испытания гельземпика на свиньях, кожа и эндокринная система которых схожи с человеческой. В случае успеха испытания на людях могут начаться в течение ближайших нескольких лет.

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