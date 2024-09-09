«Обладает антиоксидантным эффектом»: врач Маршинцева назвала приемлемую дозу вина

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, сколько вина можно выпить без ущерба для здоровья.Врач Маршинцева сообщила, что красное сухое вино является напитком, который допустим к употреблению в умеренном количестве. Также медик назвала приемлемую дозу такого вина.«Если здоровая женщина будет выпивать около 100 миллилитров, а мужчина около 200 миллилитров красного вина, то пагубного влияния на организм оно оказывать не должно», - отметила кардиологМаршинцева добавила, что красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом. Иначе говоря, напиток улучшает транспортировку кислорода по организму, что может позитивно сказываться на его состоянии.Врач подчеркнула, что вышеназванный эффект вина проявляется только в том случае, если человек здоров и ведет образ жизни без вредных привычек. Людям, у которых имеются проблемы с печенью, пить вино не нужно даже в минимальных дозах, констатировала эксперт.

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